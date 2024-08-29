Війна — день 918: росіяни прориваються до Селидова, а ЗСУ окопуються в Курській області

Оперативно про головне за добу

Росіяни посилюють тиск на фронті, де лише за попередню добу сталося 182 бойові зіткнення, з яких понад чверть зафіксовано на Покровському напрямку. У цьому районі окупанти могли зайняти Костянтинівку та підійти до кордонів міста Селидове. Також спекотно залишається на Куп’янському, Торецькому та Курахівському напрямках. У Курській області ЗСУ починають споруджувати укріплення, що стане серйозною проблемою для росіян, коли вони намагатимуться провести контратаку.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 29 серпня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 В Україні, за даними моніторингових груп, фіксується близько 60 російських безпілотників. Більшість перебуває у північних і центральних областях

00:00 Росіяни запустили кілька груп безпілотників із півночі та півдня України. Оголошено масштабну повітряну тривогу.

Про новини та події 26 серпня ми розповідали тут: Війна — день 915: росіяни тиснуть під Покровськом, поки ЗСУ просуваються в Курській області

Про те, що відбувалося 27 серпня, читайте у трансляції: Війна — день 916: росіяни тиснуть на півдні та сході, а Україна відходить від масштабного обстрілу

З ситуацією в Україні за 28 серпня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 917: росіяни наближаються до Покровська, доки ЗСУ закріплюються у Курській області