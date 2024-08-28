Війна — день 917: росіяни наближаються до Покровська, поки ЗСУ закріплюються в Курській області

Оперативно про головне за добу

Протягом 917 днів Україна стримує тиск російських окупантів, а бойові дії не припиняються по всій лінії фронту. Як і раніше, найсерйозніший тиск загарбники чинять на Покровському напрямку, де лише за попередню добу сталося 36 бойових зіткнень зі 125. При цьому від лінії фронту до Покровська залишається близько 10 кілометрів. Водночас у Курській області росіяни таки не змогли відкинути ЗСУ, під контролем яких залишається майже 1300 квадратних кілометрів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 28 серпня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Пентагоні повідомили, що його політика щодо використання американської зброї Україною для ударів углиб Росії залишилася незмінною.

З ситуацією в Україні за 25 серпня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 914: ЗСУ просуваються в Курській області, а в Росії палають склади та нафтобази

Про новини та події 26 серпня ми розповідали тут: Війна — день 915: росіяни тиснуть під Покровськом, поки ЗСУ просуваються в Курській області

Про те, що відбувалося 27 серпня, читайте у трансляції: Війна — день 916: росіяни тиснуть на півдні та сході, а Україна відходить від масштабного обстрілу