"Це є пріоритетом": в Польщі назвали умову для передачі Україні літаків МіГ-29

Польща вже зробила для України все, що могла зробити та повинна думати про власну безпеку

У Польщі розуміють, чому президент України Володимир Зеленський просить передати українським Повітряним силам польські літаки МіГ-29. Проте така передача можлива тільки за умови, що польська армія отримає більш сучасну заміну цим літакам.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Wirtualna Polska. Він сказав, що Польща вже зробила для України все, що могла зробити та повинна думати про власну безпеку.

"Я знаю, що Україна потребує багато зброї, але наші партнери з України також повинні розуміти, що польська держава повинна зберегти свої можливості. І це є пріоритетом для мене як міністра оборони", – пояснив він позицію польського уряду.

Косіняк-Камиш додав, що це не значить відмову Варшави передавати Україні МіГ-29. Проте таке рішення може бути ухвалене тільки після того, як польські ВПС отримають новіші літаки, зокрема замовлені у Сполучених Штатах винищувачі F-35.

"Тільки після отримання нових літаків можна буде по-іншому розпоряджатися старими літаками, такими як МіГ-29, які зараз все ще використовуються зокрема для виконання місій із захисту польського повітряного простору. Тоді ми будемо ухвалювати рішення", – резюмував міністр.

Нагадаємо, на нових українських F-16 помітили спеціальні пілони. Засоби самозахисту PIDS та ECIPS покликані попереджати про ракетний напад і допомогти його відбити. Європейські оператори F-16 почали встановлювати модернізовані пілони кілька років тому.

Нагадаємо, 31 липня видання Bloomberg повідомило, що Україна отримала першу партію винищувачів F-16. Водночас офіційно про надходження цих літаків не повідомлялося.

Раніше "Телеграф" писав, що США погодилися озброїти винищувачі F-16, які передадуть Україні, ракетами американського виробництва. Також до літаків нададуть інше сучасне озброєння.