"Это приоритет": в Польше назвали условие для передачи Украине самолетов МиГ-29

Польша уже сделала для Украины все, что могла сделать и должна думать о собственной безопасности

В Польше понимают, почему президент Украины Владимир Зеленский просит передать украинским воздушным силам польские самолеты МиГ-29. Однако такая передача возможна только при условии, что польская армия получит более современную замену этим самолетам.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Wirtualna Polska. Он сказал, что Польша уже сделала для Украины все, что могла сделать и должна думать о своей безопасности.

"Я знаю, что Украине нужно много оружия, но наши партнеры из Украины также должны понимать, что польское государство должно сохранить свои возможности. И это является приоритетом для меня как министра обороны", — пояснил он позицию польского правительства.

Косиняк-Камыш добавил, что это не значит отказ Варшавы передавать Украине МиГ-29. Однако такое решение может быть принято только после того, как польские ВВС получат более новые самолеты, в частности, заказанные в Соединенных Штатах истребители F-35.

"Только после получения новых самолетов можно будет по-другому распоряжаться подержанными самолетами, такими как МиГ-29, которые сейчас все еще используются в частности для выполнения миссий по защите польского воздушного пространства. Тогда мы будем принимать решения", – резюмировал министр.

Напомним, на новых украинских F-16 заметили специальные пилоны. Средства самозащиты PIDS и ECIPS призваны предупреждать о ракетном нападении и помочь его отразить. Европейские операторы F-16 начали устанавливать модернизированные пилоны несколько лет назад.

Напомним, 31 июля издание Bloomberg сообщило, что Украина получила первую партию истребителей F-16. В то же время, официально о поступлении этих самолетов не сообщалось.

Ранее "Телеграф" писал, что США согласились вооружить истребители F-16, которые передадут Украине ракетами американского производства. Также в самолеты предоставят другое современное вооружение.