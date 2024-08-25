Війна — день 914: ЗСУ просуваються в Курській області, а в Росії палають склади та нафтобази

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення в Україну триває, а ситуація на фронті не стає спокійнішою. Лише минулої доби там зафіксували 119 бойових зіткнень, з яких 45 відбувалися на Покровському напрямку. Саме воно залишається найскладнішим уже протягом багатьох тижнів. Українські війська тим часом продовжують просуватися у Курській області, намагаючись відтягнути російські сили з окупованих українських територій. Тим часом у російських тилах продовжують слухати вибухи на складах із боєкомплектом, нафтобазами та інших об’єктах, важливих для російської оборонки.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 25 серпня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У західних ЗМІ пишуть, що Україна нібито хоче використати ракети Storm Shadow проти об’єктів у центральних районах РФ. Тим самим вона може спробувати змусити російське керівництво на переговори.

З ситуацією в Україні за 22 серпня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 911: росіяни втрачають літаки і дедалі більше тиснуть біля Покровська

Про новини та події 23 серпня ми розповідали тут: Війна — день 912: Україна наступає на Харківщині та готується до можливої масштабної атаки РФ

Про те, що відбувалося 24 серпня, читайте у трансляції: Війна — день 913: Україна святкує третій "військовий" День Незалежності, а росіяни наближаються до Покровська