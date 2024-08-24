"Гуркіт стоїть до небес": у ГУР розкрили деталі удару по великому складу БК росіян (відео)

Росіяни евакуювали населення в районі через сильну детонацію

Українські розвідники зробили подарунок українцям у День Незалежності – підірвали великий склад БК у Росії. Детонація все ще продовжується.

Про це розповіли у ГУР МО України. Детальні деталі операції розкривати не стали.

Українські воїни вночі 24 серпня вдарили по польовому складу боєприпасів, розташованого неподалік міста Острогозьк Воронезької області. Склад належав угрупованню російських військ "Захід".

На військовому об’єкті росіяни зберігали снаряди для артилерії та танків, патрони для стрілецької зброї та ракети класу "земля-повітря". Загалом там було понад 5 тонн боєприпасів, які зараз вибухають.

"Детонація – продовжується! Святковий гуркіт – аж до небес! Продовжуємо боротьбу! З Днем Незалежності України, громадяни!", – написали у прес-службі ГУР.

У місцевих Telegram-каналах росіяни скаржаться, що справді досі чути гуркіт від розривів боєприпасів. У районі трьох поселень запровадили режим НС, щоб ліквідувати пожежу та детонацію, мешканців евакуювали.

Також "Телеграф" розповідав про те, що пожежа на нафтобазі у Воронезькій області триває майже тиждень. Цистерни із паливом розгорілися з новою силою.