"Грохот стоит до небес": в ГУР раскрыли детали удара по крупному складу БК россиян (видео)

Россияне эвакуировали население в районе из-за мощной детонации

Украинские разведчики сделали подарок украинцам в День Независимости — подорвали большой склад БК в России. Детонация все продолжается.

Об этом рассказали в ГУР МО Украины. Подробные детали операции раскрывать не стали.

Украинские воины ночью 24 августа ударили по полевому складу боеприпасов, который был расположен неподалеку города Острогожск Воронежской области. Склад принадлежал группировке российских войск "Запад".

На военном объекте россияне хранили снаряды для артиллерии и танков, патроны для стрелкового оружия и ракеты класса "земля-воздух". В общей сложности там находилось свыше 5 тонн боеприпасов, которые сейчас взрываются.

"Детонация – продолжается! Праздничный грохот — аж до небес! Продолжаем борьбу! С Днем Независимости Украины, граждане!", — написали в пресс-службе ГУР.

В местных Telegram-каналах россияне жалуются, что действительно до сих пор слышен грохот от разрывов боеприпасов. В районе трех поселений ввели режим ЧС, чтобы ликвидировать пожар и детонацию, жителей эвакуировали.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что пожар на нефтебазе в Воронежской области продолжается почти неделю. Цистерны с топливом разгорелись с новой силой.