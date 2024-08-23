Ночью Россия атаковала Украину "шахедами": где звучали взрывы

Работала ПВО

В ночь на пятницу, 23 августа россияне атаковали Украину ударными беспилотниками "шахед". Взрывы прозвучали в городе Сумы и в Черкасской области.

Два взрыва в Сумах прогремели незадолго до полуночи, об этом сообщило "Суспільне Суми". Также громко было в Охтырке. Перед этим в Воздушных Силах Украины предупредили об атаке БПЛА, вероятно, взрывы — результат работы ПВО.

Кроме того, около 0:40 звуки взрыва раздались в Черкасской области. Вскоре прозвучал повторный взрыв, написало "Суспільне".

По состоянию на 6:30 пятницы, 23 августа, воздушная тревога объявлена только в Сумской и приграничной части Харьковской области. ВС Украины предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке, есть угроза применения авиационных средств поражения. Сообщалось о пусках КАБ (корректируемые авиационные бомбы) на Сумщине.

Как сообщал "Телеграф", вечером 22 августа стало известно, что в порту "Кавказ" в Краснодарском крае РФ после прилета затонуло судно "Конро Трейдер". На борту было 30 цистерн с топливом и, по разным данным, от 5 до 15 членов экипажа.

Также мы писали, что ВСУ пошли в наступление на еще одном направлении фронта. В Третьей штурмовой сообщили, что наступали на Харьковщине и добились успеха, хотя силы врага были превосходящими — 2,5 к 1 в пользу оккупантов.