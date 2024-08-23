Вночі Росія атакувала Україну "шахедами": де лунали вибухи

Працювала ППО

У ніч на п’ятницю, 23 серпня, росіяни атакували Україну ударними безпілотниками "шахед". Вибухи пролунали у місті Суми та на Черкащині.

Два вибухи в Сумах пролунали незадовго до опівночі, про це повідомило "Суспільне Суми". Також голосно було в Охтирці. Перед цим у Повітряних Силах України попередили про атаку БПЛА, ймовірно, вибухи – результат роботи ППО.

Крім того, близько 0:40 звуки вибух пролунав на Черкащині. Незабаром стався повторний вибух, написало "Суспільне".

Станом на 6:30 п’ятниці, 23 серпня, повітряну тривогу оголошено лише у Сумській та прикордонній частині Харківської області. ЗС України попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північному сході, є загроза застосування авіаційних засобів ураження. Повідомлялося про пуски КАБ (кореговані авіаційні бомби) на Сумщині.

Як повідомляв "Телеграф", увечері 22 серпня стало відомо, що в порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ після прильоту затонуло судно "Конро Трейдер". На борту було 30 цистерн із паливом і, за різними даними, від 5 до 15 членів екіпажу.

Також ми писали, що ЗСУ пішли у наступ на ще одному напрямі фронту. У Третій штурмовій повідомили, що наступали на Харківщині та досягли успіху, хоча сили ворога переважали — 2,5 до 1 на користь окупантів.