Витвір "очманілих ручок": Ігнат розповів про нові російські дрони, чому з ними складно

Нові ворожі БПЛА зроблені з фанери, пінопласту та кількох простих схем

В ніч проти 31 липня, під час масованої атаки України, росіяни вірогідно використали новий ворожий БПЛА "Гербера", який покликаний виснажувати українську ППО. Дрон максимально простий та дешевий.

Про це в коментарі виданню "Телеграф" розповів ексречник Повітряних сил Юрій Ігнат. Розгорнуту версію читайте у матеріалі: Росія готує масовану ракетну атаку? Ігнат розповів, що з українською ППО

"Це дешеві російські дрони, які ворог запускає, в першу чергу, для виснаження української ППО. Відрізнити їх від ворожих дронів-камікадзе майже неможливо, а тому силам ППО доводиться збивати геть усі цілі, не міркуючи над тим фальшивка це чи реальний дрон-камікадзе", — мовив Ігнат.

Дійсно, як вдалося з’ясувати "Телеграфу", нові ворожі БПЛА зроблені з фанери, пінопласту та кількох простих схем. Справжній витвір "очумєлих ручєк" російських окупантів.

"Гербера" це дешевший варіант російської "Герані", що своєю чергою є дешевою копією іранського "Шахеда". Вартість однієї "Гербери" оцінюють у близько 10 тис. доларів.

За інформацією Defense Express, "Гербери" виготовляються з пінопласту й фанери, щоб здешевити їхню вартість. Усередині, окрім іншого обладнання, знайшли антени 3G і 4G, а також модем із сімкартою українського оператора. Відомо, що нині існує три варіанти "Гербери": дрон-камікадзе, розвідний дрон та фальш-ціль для української ППО.

Дрон "Гербера"

Примітно, що ударна версія дрона для наведення на ціль використовує телевізійний канал з доволі посередньою камерою. По суті, він працює так само як і FPV-дрон. Тобто точність залежить від майстерності оператора. Наразі під питанням залишається дальність польоту "Гербери". Але цілком вірогідно, що вона може вимірюватись у межах від 300 км без бойової частини.

Головна небезпека "Гербери" полягає в тому, що сили ППО змушені відволікатися на ці дешеві дрони, тоді як одночасно з ними можуть летіти і "Герані" і "Шахеди". Відрізнити ж їх вкрай важко і, як зазначив Юрій Ігнат, силам протиповітряної оборони доводиться збивати геть усі дрони, не міркуючи над тим фальшивка це чи реальний дрон-камікадзе.

До слова, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що російські терористи показали на міжнародному салоні "Комплексна безпека – 2024" новий безпілотник, створений з пінопласту. Розробила його компанія Integrated Robotic Technologies (IRT), БПЛА називається IRT-Scout.