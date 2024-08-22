"Як з фільму про апокаліпсис": стало відомо, що вдалося уразити на аеродромі "Маринівка"

Ворог активно використовує аеродром для бомбардувань лінії фронту в Україні

Служба безпеки України взяла на себе відповідальність за удар по російському аеродрому "Маринівка", що розташована у Волгоградській області. Діяли спільно зі спецами з ССО. Нагадаємо, авіабаза розташована за 440 кілометрів від України.

Деталі операції повідомили джерела "Телеграфу". Так, СБУ спільно з ССО уразили склади з КАБами та паливом.

"Так зване "СВО" настільки йде по плану, що місцеві жителі всю ніч та ранок слухали як вибухають склади з авіаційними КАБами, боєкомплектом та паливо-мастильними матеріалами. Над територією аеродрому здіймаються стовпи чорного диму та лунає потужна детонація", — поділився з нами співрозмовник.

Місцеві росіяни скаржаться, що після атаки дронів СБУ та ССО ЗСУ їхній військовий аеродром виглядає як кадри з фільму про апокаліпсис. Зауважимо, що саме "Маринівку" у Волгоградській області ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні.

Файно палає

"СБУ з хірургічною точністю працює по аеродромах, з яких ворог атакує Україну. Кожна така реалізація знижує перевагу росіян в повітрі та значно обмежує їхні авіаційні спроможності", — зазначило поінформоване джерело в СБУ.

До слова, удар по аеродрому було здійснено в ніч проти 22 серпня. Про гучні вибухи повідомили мешканці міста Калач-на-Дону, який знаходиться у двох десятках км від а/б "Маринівка".

Приблизне розташування аеродрому

Раніше "Телеграф" писав про те, які дрони могли долетіти до Маринівки. Україна має одразу кілька безпілотників, які могли здійснити подібну атаку.