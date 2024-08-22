На аеродромі "Маринівка" в рф пожежа після влучання: що за дрон за цим стоїть (фото, відео)

Варіантів дронів, які могли стати причиною вибухів на аеродромі, одразу кілька — один за одного кращі

Калач-на-Дону Волгоградської області та аеродром "Маринівка" поруч пережили запальну ніч. Там почалася пожежа після серії вибухів. Місцева влада звітує про збиті два дрони, однак очевидці нарахували щонайменше 10 вибухів.

Від лінії бойового зіткнення до аеродрому "Маринівка" близько 400 — 440 км. На цьому аеродромі базуються літаки-розвідники ворога "Су-24МР". "Телеграф" розбирався, який український дрон міг долетіти до "Маринівки".

Маринівка від України не близько

Серед найдалекобійніших дронів-камікадзе ЗСУ вагоме місце посідає дрон "Лютий". Його дальність 1000 км. Він відомий ударами по нафтопереробному комплексу РФ.

Маленька копія дрона "Лютий"

Інший можливий варіант — дрон "Бобер". Його дальність також може досягати 1000 км. За деякими даними, саме він долітав до Москви.

Дрон "Бобер"

Окрім цих двох красенів є дрон "Морок" із заявленою дальністю ураження до 800 км. Він несе 30 кг корисного навантаження.

Фото дрона "Морок" публікує СБУ

Окрім цього існує ще дрон-камікадзе AQ 400 Scythe, відомий як "Коса". Його бойова частина — 70 кг (при максимальній дальності 32 кг). Дальність польоту такого дрона до 900 км. Корпус дрона зроблений з фанери.

Дрон "Коса" AQ 400 Scythe

Кажучи про далекобійні дрони не можна оминути увагою UJ-22 Airborne. Він частий гість на території РФ. Дальність дрона заявляється до 1600 км, що дозволяє йому скинути вибухівку за 800 км від точки відправки та повернутись додому.

UJ-22 Airborne на стенді

Дрон-камікадзе "Рубака" став чудовим відкриттям 2023 року. Він вже відзначився у Воронезькій області. Його дальність до 500 км.

Дрон "Рубака"/Колаж "Телеграфу"

Беззаперечно ще є далекобійні безпілотники, що більше схожі на літаки, серед них Skyranger Nynja. Саме одному з цих безпілотників належить рекорд по дальності застосування понад 1400 км до заводу "Газпром нафтохім Салават".

Skyranger Nynja

Раніше "Телеграф" розповідав про отримання Україною дронів "Вектор" від Німеччини. Вони — розвідники, що роблять якісні знімки розташування ворожих сил.