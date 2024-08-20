Україна отримала дрони Vector від Німеччини: для чого їх використовують (відео)

Такі дрони вже використовуються в Україні

Поки Німеччина планує скорочувати військову допомогу Україні з наступного року, різне озброєння продовжує надходити. Останній транш містив ЗРК IRIS-T SLS, гвинтівки, аптечки, боєприпаси та різноманітні дрони.

Серед них 26 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами. Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Цей безпілотник Vector дозволяє збирати аерофотоданні. "Здатність працювати безшумно і в найскладніших умовах місцевості в поєднанні з простотою використання робить Vector ідеальним БПЛА для широкого спектра місій з розвідки та безпеки", — зазначає виробник. Безпілотники Vector вже відзначились в Україні як фронтова інновація. Зокрема, під час боїв за Сіверський Донець.

Характеристики Vector

Контрольовані вертикальні зльоти та посадки в обмеженому просторі,

Максимальна злітна вага — 8,5 кг,

Може знаходитися у повітрі 180 хвилин,

Дальність польоту 180 км на крейсерській швидкості 17 м/с.

Відео в режимі реального часу можна передавати на кілька наземних станцій управління через Mesh IP зашифровані канали передачі даних на відстані до 35 кілометрів. Завдяки програмам QBase Tactical, Vector може виконувати місії автопілотом.

Раніше "Телеграф" розповідав про дрон "Валькірія", який допомагає коригувати вогонь артилерії. "Бачить" він на 40 км.