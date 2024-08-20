Украина получила дроны Vector от Германии: для чего их используют (видео)

Такие дроны уже используются в Украине

Пока Германия планирует сокращать военную помощь Украине со следующего года, разное вооружение продолжает поступать. Последний транш содержал ЗРК IRIS-T SLS, винтовки, аптечки, боеприпасы и всевозможные дроны.

Среди них 26 разведывательных беспилотников Vector с запчастями. Об этом говорится на сайте немецкого правительства.

Этот беспилотник Vector позволяет собирать аэрофотоданные. "Способность работать бесшумно и в самых сложных условиях местности в сочетании с простотой использования делает Vector идеальным БПЛА для широкого спектра миссий по разведке и безопасности", — отмечает производитель. Беспилотники Vector уже отличились в Украине, как фронтовая инновация. В частности, во время боев за Северский Донец.

Характеристики Vector

Контролируемые вертикальные взлеты и посадки в ограниченном пространстве,

Максимальный взлетный вес — 8,5 кг,

Может находиться в воздухе 180 минут,

Дальность полета 180 км на крейсерской скорости 17 м/с.

Видео в режиме реального времени можно передавать на несколько наземных станций управления через Mesh IP зашифрованные каналы передачи данных на расстоянии до 35 км. Благодаря программам QBase Tactical Vector может выполнять миссии автопилотом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о дроне "Валькирия", который помогает корректировать огонь артиллерии. "Видит" он на 40 км.