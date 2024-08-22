На аэродроме "Мариновка" в России пожар после прилета: что за дрон за этим стоит (фото, видео)

Вариантов дронов, которые могли стать причиной взрывов на аэродроме, сразу несколько — друг друга лучше

Калач-на-Дону Волгоградской области и аэродром Мариновка рядом пережили зажигательную ночь. Там начался пожар после серии взрывов. Местные власти отчитываются о сбитых двух дронах, однако очевидцы насчитали по меньшей мере 10 взрывов.

От линии боевого столкновения до аэродрома "Мариновка" около 400 — 440 км. На этом аэродроме базируются самолеты-разведчики врага "Су-24МР". "Телеграф" разбирался, какой украинский дрон мог долететь до Мариновки.

Мариновка от Украины не близко

Среди самых дальнобойных дронов-камикадзе ВСУ весомое место занимает дрон "Лютий". Его дальность 1000 км. Он известен ударами по нефтеперерабатывающему комплексу РФ.

Маленькая копия дрона "Лютий"

Другой возможный вариант – дрон "Бобер". Его дальность также может достигать 1000 км. По некоторым данным, именно он долетал до Москвы.

Дрон "Бобер"

Кроме этих двух красавцев есть дрон "Морок" с заявленной дальностью поражения до 800 км. Он несет 30 кг полезной нагрузки.

Фото дрона "Морок" публикует СБУ

Кроме этого существует еще дрон-камикадзе AQ 400 Scythe, известный как "Коса". Его боевая часть – 70 кг (при максимальной дальности 32 кг). Дальность полета такого дрона до 900 км. Корпус дрона сделан из фанеры.

Дрон "Коса" AQ 400 Scythe

Говоря о дальнобойных дронах нельзя обойти вниманием UJ-22 Airborne. Он частый гость на территории РФ. Дальность дрона заявляется до 1600 км, что позволяет ему сбросить взрывчатку в 800 км от точки отправки и вернуться домой.

UJ-22 Airborne на стенде

Дрон-камикадзе "Рубака" стал отличным открытием 2023 года. Он уже отличился в Воронежской области. Его дальность до 500 км.

Дрон "Рубака"/Коллаж "Телеграфа"

Безусловно, еще есть дальнобойные беспилотники, больше похожие на самолеты, среди них Skyranger Nynja. Именно одному из этих беспилотников принадлежит рекорд по дальности применения более 1400 км к заводу "Газпром нефтехим Салават".

Skyranger Nynja

Ранее "Телеграф" рассказывал о получении Украиной дронов "Вектор" от Германии. Они – разведчики, делающие качественные снимки расположения вражеских сил.