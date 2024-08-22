На аэродроме "Мариновка" в России пожар после прилета: что за дрон за этим стоит (фото, видео)
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Вариантов дронов, которые могли стать причиной взрывов на аэродроме, сразу несколько — друг друга лучше
Калач-на-Дону Волгоградской области и аэродром Мариновка рядом пережили зажигательную ночь. Там начался пожар после серии взрывов. Местные власти отчитываются о сбитых двух дронах, однако очевидцы насчитали по меньшей мере 10 взрывов.
От линии боевого столкновения до аэродрома "Мариновка" около 400 — 440 км. На этом аэродроме базируются самолеты-разведчики врага "Су-24МР". "Телеграф" разбирался, какой украинский дрон мог долететь до Мариновки.
Среди самых дальнобойных дронов-камикадзе ВСУ весомое место занимает дрон "Лютий". Его дальность 1000 км. Он известен ударами по нефтеперерабатывающему комплексу РФ.
Другой возможный вариант – дрон "Бобер". Его дальность также может достигать 1000 км. По некоторым данным, именно он долетал до Москвы.
Кроме этих двух красавцев есть дрон "Морок" с заявленной дальностью поражения до 800 км. Он несет 30 кг полезной нагрузки.
Кроме этого существует еще дрон-камикадзе AQ 400 Scythe, известный как "Коса". Его боевая часть – 70 кг (при максимальной дальности 32 кг). Дальность полета такого дрона до 900 км. Корпус дрона сделан из фанеры.
Говоря о дальнобойных дронах нельзя обойти вниманием UJ-22 Airborne. Он частый гость на территории РФ. Дальность дрона заявляется до 1600 км, что позволяет ему сбросить взрывчатку в 800 км от точки отправки и вернуться домой.
Дрон-камикадзе "Рубака" стал отличным открытием 2023 года. Он уже отличился в Воронежской области. Его дальность до 500 км.
Безусловно, еще есть дальнобойные беспилотники, больше похожие на самолеты, среди них Skyranger Nynja. Именно одному из этих беспилотников принадлежит рекорд по дальности применения более 1400 км к заводу "Газпром нефтехим Салават".
Ранее "Телеграф" рассказывал о получении Украиной дронов "Вектор" от Германии. Они – разведчики, делающие качественные снимки расположения вражеских сил.