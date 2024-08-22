"Как из фильма про апокалипсис": стало известно, что удалось поразить на аэродроме "Мариновка"

Враг активно использует аэродром для бомбардировок линии фронта в Украине

Служба безопасности Украины взяла на себя ответственность за удар по российскому аэродрому "Мариновка", расположенному в Волгоградской области. Действовали вместе со спецами из ССО. Напомним, авиабаза расположена в 440 километрах от Украины.

Детали сообщили источники "Телеграфа". Так, СБУ совместно с ССО поразили склады с КАБами и топливом.

"Так называемое "СВО" настолько идет по плану, что местные жители всю ночь и утро слушали как взрываются склады с авиационными КАБами, боекомплектом и горюче-смазочными материалами. Над территорией аэродрома поднимаются столбы черного дыма и раздается мощная детонация", — поделился собеседник.

Местные россияне жалуются, что после атаки дронов СБУ и ССО ВСУ их военный аэродром выглядит как кадры из фильма про апокалипсис. Отметим, что именно "Мариновку" в Волгоградской области враг активно использует для бомбардировок линии фронта в Украине.

Красиво пылает

"СБУ с хирургической точностью работает по аэродромам, с которых враг атакует Украину. Каждая такая реализация снижает преимущество россиян в воздухе и значительно ограничивает их авиационные возможности", — отметил информированный источник в СБУ.

К слову, удар по аэродрому был совершен в ночь на 22 августа. О громких взрывах сообщили жители города Калач-на-Дону, который находится в двух десятках км от а/б "Мариновка".

Приблизительное расположение аэродрома

Ранее "Телеграф" писал о том, какие дроны могли долететь до Мариновки. У Украины сразу несколько беспилотников, которые могли совершить подобную атаку.