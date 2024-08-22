Уразили аеродром на рекордній відстані: яка територія РФ тепер у небезпеці через українські дрони

Аеродром "Оленья" вважався одним з найбезпечніших у РФ

Українські безпілотники вперше долетіли до аеродрому "Оленья" Мурманської області, що свідчить про збільшення потенційно уразливої території РФ аж до 830 тисяч квадратних кілометрів.

Як зазначають росЗМІ, 21 серпня російська протиповітряна оборона (ППО) вперше з початку війни збила нібито українські дрони біля військового аеродрому "Оленья".

Тобто зона потенційно вразливої території Росії для ударів українських БПЛА зросла до 46% чи 830 тисяч квадратних кілометрів.

"Аеродром Оленья став найвіддаленішою метою від фронту, яка зазнавала ударів на території Росії – відстань від аеродрому до кордону з Україною близько 1800 кілометрів", — йдеться у повідомлені.

Тобто наразі площа території Росії, яку можуть атакувати БПЛА, становить десь 2 млн 612 тисяч квадратних кілометрів.

Російські пабліки також публікували відео з дроном, який подолав рекордну відстань, зазначивши, що це ніби A22 "Летюча лисиця". За словами місцевих, його збили біля аеродрому "Оленья". Базова дальність вищевказаного БПЛА 1100 км, проте нова модифікація з додатковими паливними баками дозволяє пролітати близько 2000 км.

Зауважимо, що через атаку БПЛА 21 серпня у РФ тимчасово припинили роботи аеропорти Мурманська та Апатітов на 3 години.

Нагадаємо, що на аеродромі "Оленья" базуються російські бомбардувальники Ту-22М3, які використовують для ударів по Україні. До 21 серпня він вважався одним з найбезпечніших для російської військової авіації.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вдалося уразити на аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області РФ.