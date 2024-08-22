Дрон "Гєрбєра" помітили над Україною: що за безпілотник додала РФ до своєї "оранжереї" (відео)

Росія продовжує називати дрони квітковими іменами

Україну з ночі атакують російські дрони — 22 серпня їх фіксують одразу у кількох областях. Окрім вже давно відомих українцям Shahed-136 (відомих у Росії як "Гєрань"), в атаці бере участь дрон "Гєрбєра".

Російські ЗМІ називають його "молодшою сестрою" "Гєрані". Вперше про цей дрон заговорили в кінці липня. Тоді біля Києва знайшли два майже неушкоджених дрона такого типа. Один був з бойовою частиною, інший без, ймовірно виконував розвідну функцію.

Зроблена "Гєрбєра" з пінопласту та фанери, вартість — близько 10 тисяч доларів за один. При цьому начиння — система навігації, акумулятор та модем з "сімкою" українского оператора. Використання таких простих та наче непоказних матеріалів робить дрони візуально некрасивими, але навіть небезпечними — він гірше розпізнається радіолокаційними системами.

Окупанти зробили три варіанти "Гєрбєри": камікадзе, розвідка та відволікання уваги, як хибна ціль для ППО. Вважається, що вони також можуть формувати рій для спільного виконання атак.

Від Shahed "Гєрбєра" відрізняється наявністю камери, вона використовується для наведення. При чому може додатково використовуватися ретранслятор, що допомагає збільшувати дальність атак.

Характеристики дрона "Гєрбєра":

Може літати на висоті до 1 км, що ускладнює збиття зі стрілецької зброї,

Довжина дрона 2 м, а розмах крил — 2,5 м,

Летить на 300 км без вибухівки,

Важить близько 10 кг.

Головна небезпека таких дронів полягає в тому, що сили протиповітряної оборони відволікаються на ці цілі від небезпечніших "Гєранєй". Вони можуть використовуватися для розвідки сил ППО України. Найпростіший спосіб їх позбутися — глушити канал передачі даних.

Раніше "Телеграф" припустив, які саме дрони могли використовуватися для атаки по російському аеродрому "Маринівка". Безпілотник пролетів понад 400 км.