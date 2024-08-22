Дрон "Гербера" заметили над Украиной: что за беспилотник добавила РФ в свою "оранжерею" (видео)

Россия продолжает называть дроны цветочными именами

Украину с ночи атакуют российские дроны — 22 августа их фиксируют сразу в нескольких областях. Кроме уже давно известных украинцам Shahed-136 (известных в России как Герань), в атаке принимает участие дрон Гербера.

Российские СМИ называют его "младшей сестрой" "Герани". Впервые об этом дроне заговорили в конце июля. Тогда возле Киева нашли два почти невредимых дрона такого типа. Один был с боевой частью, другой без, вероятно, выполнял разводную функцию.

Сделана "Гербера" из пенопласта и фанеры, стоимость — около 10 тысяч долларов за один. При этом утварь — система навигации, аккумулятор и модем с "семеркой" украинского оператора. Использование таких простых и как невзрачных материалов делает дроны визуально некрасивыми, но даже опасными — он хуже распознается радиолокационными системами.

Оккупанты сделали три варианта "Герберы" : камикадзе, разведка и отвлечение внимания, как ложная цель для ПВО. Считается, что они могут формировать рой для совместного выполнения атак.

От Shahed "Гербера" отличается наличием камеры, она используется для наводки. При чем может дополнительно использоваться ретранслятор, помогающий увеличивать дальность атак.

Характеристики дрона "Гербера":

Может летать на высоте до 1 км, что затрудняет ущерб из стрелкового оружия,

Длина дрона 2 м, а размах крыльев – 2,5 м,

Летит на 300 км без взрывчатки,

Весит около 10 кг.

Главная опасность таких дронов состоит в том, что силы противовоздушной обороны отвлекаются на эти цели от более опасных "Гераней". Они могут использоваться для разведки сил ПВО Украины. Самый простой способ их избавиться – глушить канал передачи данных.

Ранее "Телеграф" предположил, какие именно дроны могли использоваться для атаки по российскому аэродрому "Мариновка". Беспилотник пролетел более 400 км.