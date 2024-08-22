Тревога длится часами: россияне атакуют Украину "шахедами", где есть опасность

Враг не прекращает терроризировать нашу страну

Россияне уже вторую ночь подряд часами атакуют Украину беспилотниками. В некоторых областях воздушная тревога длится более 6 часов.

В частности, по состоянию на 7:00 воздушная тревога объявлена на Киевщине (кроме столицы), в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. В последних трех областях она длится семь часов. В Киевской области — третий час.

Как предупредили в Воздушных силах обороны в небе Украины фиксируется движение ударных БПЛА:

1. БпЛА в Киевской области, направление Белоцерковский район.

2. БПЛА курсом на Черкассы.

3. БПЛА на севере Полтавщины курсом на Сумщину.

4. БпЛА в Харьковской области курсом на восток.

Следует отметить, что днем ранее, 21 августа, воздушная тревога в Украине объявлялась несколько раз. Враг запускал "шахеды".

Между тем, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал о целях атаки украинскими беспилотниками на территорию России, в среду, 21 августа. Было проведено несколько операций с использованием ударных дронов.

Также "Телеграф" рассказывал, что ночью 22 августа дроны атаковали российскую авиабазу "Мариновка" в Волгоградской области, расположенную в 440 километрах от Украины. Отмечалось, что работала российская противовоздушная оборона, а на аэродроме после мощных взрывов возник пожар.