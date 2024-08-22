Тревога длится часами: россияне атакуют Украину "шахедами", где есть опасность
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Враг не прекращает терроризировать нашу страну
Россияне уже вторую ночь подряд часами атакуют Украину беспилотниками. В некоторых областях воздушная тревога длится более 6 часов.
В частности, по состоянию на 7:00 воздушная тревога объявлена на Киевщине (кроме столицы), в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. В последних трех областях она длится семь часов. В Киевской области — третий час.
Как предупредили в Воздушных силах обороны в небе Украины фиксируется движение ударных БПЛА:
- 1. БпЛА в Киевской области, направление Белоцерковский район.
- 2. БПЛА курсом на Черкассы.
- 3. БПЛА на севере Полтавщины курсом на Сумщину.
- 4. БпЛА в Харьковской области курсом на восток.
Следует отметить, что днем ранее, 21 августа, воздушная тревога в Украине объявлялась несколько раз. Враг запускал "шахеды".
Между тем, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал о целях атаки украинскими беспилотниками на территорию России, в среду, 21 августа. Было проведено несколько операций с использованием ударных дронов.
Также "Телеграф" рассказывал, что ночью 22 августа дроны атаковали российскую авиабазу "Мариновка" в Волгоградской области, расположенную в 440 километрах от Украины. Отмечалось, что работала российская противовоздушная оборона, а на аэродроме после мощных взрывов возник пожар.