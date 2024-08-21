В Киеве и многих других областях объявлена тревога: в чем причина

Украинцев во время тревог просят находиться в безопасных местах

Утром в среду, 21 августа, в Украине была объявлена воздушная тревога. Враг атакует нашу страну "шахедами".

Об этом предупредили в воздушных силах Украины. Опасность существует для многих областей.

Мониторинговые каналы пишут, что в воздухе остается около 12 шахедов. Они летали всю ночь, продолжают терроризировать Украину и с утра. Траектория их движения – хаотическая.

По данным мониторингов по состоянию на 7:00 беспилотники фиксировались:

1 Шахед из Житомирской области перелетает в Шепетовский район Хмельницкой области.

1 Шахед из Кировоградской области летит курсом на/через Умань.

1 Шахед покидает Николаевскую область в сторону Кировоградской.

1 Шахед наматывает круги над Белой Церковью.

1 Шахед западнее Черкасс курсом северо-западным.

1 Шахед из Харьковской области перелетает в Днепропетровскую.

1 Шахед курсом на/через Кременчуг.

2 Шахеда на севере Полтавской области.

2 Шахеда вблизи Прилук.

1 Шахед западнее Нежина курсом северным.

1 Шахед из Сумской области перелетел в Черниговскую.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 21 августа столицу России Москву атаковали неизвестные беспилотники. Мэр города Сергей Собянин заявил, что атака якобы была отбита – и при этом похвастался, что она, якобы была одной из самых масштабных атак.