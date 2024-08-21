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У Києві та багатьох інших областях оголошена тривога: в чому причина

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
У Києві та багатьох інших областях оголошена тривога: в чому причина Новина оновлена 21 серпня 2024, 07:00

Зранку у середу, 21 серпня, в Україні оголосили повітряну тривогу. Ворог атакує нашу країну "шахедами".

Про це попередили у Повітряних силах України. Небезпека існує для багатьох областей.

Моніторінгові канали пишуть, що у повітрі лишається близько 12 шахедів. Вони літали всю ніч, продовжують тероризувати Україну й зранку. Траєкторія їх руху - хаотична.

Новина доповнюється…