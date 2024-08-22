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Тривога триває годинами: росіяни атакують Україну "шахедами", де є небезпека (оновлено)

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Атака БПЛА Новина оновлена 22 серпня 2024, 08:15
Атака БПЛА. Фото Колаж "Телеграфа"

Ворог не припиняє тероризувати нашу країну

Росіяни вже другу ніч поспіль годинами атакують Україну безпілотниками. У деяких областях повітряна тривога триває понад 6 годин.

Зокрема станом на 7:00 повітряна тривога була оголошена на Київщині (окрім столиці), у Сумській, Харківській га Полтавській областях. У останніх трьох областях вона тривала сьому годину. На Київщині — третю.

Оновлення 8:10. Тривогу на Київщині скасовано. Фіксуються БпЛА з Полтавщини на Харківщину. Безпілотник на Харківщині рухається у напрямку Чугуївського району.

Як попередили у Повітряних силах оборони у небі України фіксується рух ударних БпЛА:

  • 1. БпЛА на Київщині, напрямок Білоцерківський район.
  • 2. БпЛА курсом на Черкаси.
  • 3. БпЛА на півночі Полтавщини курсом на Сумщину.
  • 4. БпЛА на Харківщині курсом на схід.

Варто зазначити, що днем раніше, 21 серпня, повітряна тривога в Україні оголошувалася декілька разів. Ворог запускав "шахеди".

Тим часом начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів про цілі атаки українськими безпілотниками на територію Росії, у середу, 21 серпня. Було проведено кілька операцій із використанням ударних дронів.

Також "Телеграф" розповідав, що вночі 22 серпня дрони атакували російську авіабазу "Маринівка" у Волгоградській області, яка розташована за 440 кілометрів від України. Відзначалося, що працювала російська протиповітряна оборона, а на аеродромі після сильних вибухів виникла пожежа.

Теги:
#Україна #Атака #Безпілотники #Повітряна тривога