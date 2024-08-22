Тривога триває годинами: росіяни атакують Україну "шахедами", де є небезпека (оновлено)
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Ворог не припиняє тероризувати нашу країну
Росіяни вже другу ніч поспіль годинами атакують Україну безпілотниками. У деяких областях повітряна тривога триває понад 6 годин.
Зокрема станом на 7:00 повітряна тривога була оголошена на Київщині (окрім столиці), у Сумській, Харківській га Полтавській областях. У останніх трьох областях вона тривала сьому годину. На Київщині — третю.
Оновлення 8:10. Тривогу на Київщині скасовано. Фіксуються БпЛА з Полтавщини на Харківщину. Безпілотник на Харківщині рухається у напрямку Чугуївського району.
Як попередили у Повітряних силах оборони у небі України фіксується рух ударних БпЛА:
- 1. БпЛА на Київщині, напрямок Білоцерківський район.
- 2. БпЛА курсом на Черкаси.
- 3. БпЛА на півночі Полтавщини курсом на Сумщину.
- 4. БпЛА на Харківщині курсом на схід.
Варто зазначити, що днем раніше, 21 серпня, повітряна тривога в Україні оголошувалася декілька разів. Ворог запускав "шахеди".
Тим часом начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів про цілі атаки українськими безпілотниками на територію Росії, у середу, 21 серпня. Було проведено кілька операцій із використанням ударних дронів.
Також "Телеграф" розповідав, що вночі 22 серпня дрони атакували російську авіабазу "Маринівка" у Волгоградській області, яка розташована за 440 кілометрів від України. Відзначалося, що працювала російська протиповітряна оборона, а на аеродромі після сильних вибухів виникла пожежа.