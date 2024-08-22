Тривога триває годинами: росіяни атакують Україну "шахедами", де є небезпека (оновлено)

Ворог не припиняє тероризувати нашу країну

Росіяни вже другу ніч поспіль годинами атакують Україну безпілотниками. У деяких областях повітряна тривога триває понад 6 годин.

Зокрема станом на 7:00 повітряна тривога була оголошена на Київщині (окрім столиці), у Сумській, Харківській га Полтавській областях. У останніх трьох областях вона тривала сьому годину. На Київщині — третю.

Оновлення 8:10. Тривогу на Київщині скасовано. Фіксуються БпЛА з Полтавщини на Харківщину. Безпілотник на Харківщині рухається у напрямку Чугуївського району.

Як попередили у Повітряних силах оборони у небі України фіксується рух ударних БпЛА:

1. БпЛА на Київщині, напрямок Білоцерківський район.

2. БпЛА курсом на Черкаси.

3. БпЛА на півночі Полтавщини курсом на Сумщину.

4. БпЛА на Харківщині курсом на схід.

Варто зазначити, що днем раніше, 21 серпня, повітряна тривога в Україні оголошувалася декілька разів. Ворог запускав "шахеди".

Тим часом начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів про цілі атаки українськими безпілотниками на територію Росії, у середу, 21 серпня. Було проведено кілька операцій із використанням ударних дронів.

Також "Телеграф" розповідав, що вночі 22 серпня дрони атакували російську авіабазу "Маринівка" у Волгоградській області, яка розташована за 440 кілометрів від України. Відзначалося, що працювала російська протиповітряна оборона, а на аеродромі після сильних вибухів виникла пожежа.