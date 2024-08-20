Удалось сбить малую часть: Сырский показал статистику ударов РФ по Украине и назвал основную проблему

Александр Сырский рассказал, сколько ракет и дронов армия России запустила по Украине с 2022 года

Главком ВСУ Александр Сырский озвучил статистику ракетных ударов России по территории Украины. С начала полномасштабной войны оккупанты задействовали почти 10 тысяч ракет, из которых силам ПВО удалось сбить лишь пятую часть.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона и показал карты ударов. Также Главком отметил, что разрыв в соотношении артиллерийских снарядов между Украиной и РФ сократился.

Так, с 24 февраля 2022 года Россия применила 9627 ракет для обстрелов Украины, а сбить украинская ПВО смогла лишь 2857 ракет. Кроме того, только 1998 ракет было запущено по военным объектам, в то время как 5197 высокоточных снарядов попали в гражданские объекты.

Что касается ударных БПЛА, то всего враг запустил 13 997 дронов из которых сбить удалось 9272. Дроны чаще всего попадали именно по военным объектам (3697 БПЛА), а для ударов по гражданским объектам было использовано 1022 беспилотника.

Как отметил Главнокомандующий ВСУ, наибольшей проблемой для Украины остаются ракеты Искандер-М/KN-23, Х-22, Х-25 и их модификации, а также С-300, которых оккупанты выпустили уже 3008 единиц. Перехватывать эти ракеты Украине нечем.

В то же время сократился разрыв по артиллерийским снарядам между Украиной и Россией. Сейчас соотношение 1:3 в пользу России, а зимой было еще хуже — 1:7 в пользу РФ. С 6 по 14 августа ВСУ использовали 131 461 артиллерийский снаряд или 14 600 снарядов в сутки. А армия РФ использовала 400 625 артснарядов за этот же период или 44 500 снарядов в сутки.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Украина может получить дальнобойные ракеты для F-16. В администрации Джо Байдена заявили, что открыты к обсуждению на эту тему.