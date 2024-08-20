Вдалося збити малу частину: Сирський показав статистику ударів РФ по Україні та назвав основну проблему

Олександр Сирський розповів, скільки ракет і дронів армія Росії запустила Україною з 2022 року

Головком ЗСУ Олександр Сирський озвучив статистику ракетних ударів Росії по території України. З початку повномасштабної війни окупанти залучили майже 10 тисяч ракет, з яких силам ППО вдалося збити лише п’яту частину.

Про це він розповів в ефірі телемарафону та показав карти ударів. Також Головком зазначив, що розрив у співвідношенні артилерійських снарядів між Україною та РФ скоротився.

Так, з 24 лютого 2022 року Росія застосувала 9627 ракет для обстрілів України, а збити українська ППО змогла лише 2857 ракет. Крім того, лише 1998 ракет було запущено по військових об’єктах, тоді як 5197 високоточних снарядів потрапили по цивільних об’єктах.

Що стосується ударних БПЛА, то всього ворог запустив 13 997 дронів, з яких збити вдалося 9272. Дрони найчастіше влучали саме по військових об’єктах (3697 БПЛА), а для ударів по цивільних об’єктах було використано 1022 безпілотники.

Як зазначив Головнокомандувач ЗСУ, найбільшою проблемою для України залишаються ракети Іскандер-М/KN-23, Х-22, Х-25 та їх модифікації, а також С-300, яких окупанти випустили вже 3008 одиниць. Перехоплювати ці ракети Україні нема чим.

Водночас скоротився розрив артилерійськими снарядами між Україною та Росією. Нині співвідношення 1:3 на користь Росії, а взимку було ще гірше – 1:7 на користь РФ. З 6 по 14 серпня ЗСУ використовували 131 461 артилерійський снаряд або 14 600 снарядів на добу. А армія РФ використала 400 625 артснарядів за цей же період або 44 500 снарядів на добу.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Україна може отримати далекобійні ракети для F-16. В адміністрації Джо Байдена заявили, що відкриті для обговорення на цю тему.