Москва и Питер – в зоне досягаемости: что известно о размещении дальнобойных ракет США в Европе (карта)

Дальность одной из гиперзвуковых систем может составить 3000 км.

На июльском саммите НАТО в Вашингтоне было объявлено, что США разместят на территории Германии дальнобойные ракеты. На днях с полной поддержкой такого решения выступил даже президиум Социал-демократической партии (СДПГ) немецкого канцлера Олафа Шольца, известный как "партия мира".

Так где и когда появятся ракеты, и каких точек в России они потенциально смогут достигать, рассказывает "Телеграф".

История повторяется?

Следует отметить, что это не первый подобный случай. Так, в декабре 1979 года НАТО объявило о размещении американских ракет средней дальности в Западной Европе в ответ на развертывание Советским Союзом на Европейской части СССР баллистических ракет средней дальности РСД-10 "Пионер" (SS-20 по классификации НАТО. — Ред.).

Союзники по НАТО договорились, что США среди прочего постепенно разместят в Германии ракеты Pershing II, способные нести ядерную боеголовку, и крылатые ракеты Tomahawk, продолжая переговоры с СССР.

В Альянсе надеялись добиться подписания соглашения о контроле над вооружениями, которое устранило бы потребность в таком оружии. Но добиться договоренностей не удалось. В 1985 году, несмотря на внутренние споры между странами-членами НАТО и протесты немецких граждан, развертывание американских ракет в Европе было завершено.

Уже в 1987 году президент США Рональд Рейган и генсек ЦК Компартии Советского Союза Михаил Горбачев наконец подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Две страны совокупно ликвидировали 2692 ракет, 1846 из них — СССР.

В феврале 2019 года тогдашний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что США выйдут из Договора из-за нарушения Россией в течение длительного времени его условий, в частности из-за разработки и развертывания Москвой ракетной системы 9М729, которая имеет радиус действия более 500 км. Хотя россияне неоднократно отрицали это.

2 августа 2019 года действие Договора между Вашингтоном и Москвой окончательно подошло к концу после того, как обе стороны из него вышли.

Сейчас на фоне российской агрессии в Украине и систематических угроз Москвы в сторону западных столиц у союзников по НАТО возникла необходимость сделать шаг для сдерживания Кремля. Так что американские ракеты снова вернутся в Германию.

Где и когда появится оружие?

Планируется, что постепенное размещение дальнобойного оружия начнется с 2026 года.

Как разъясняет Международный институт стратегических исследований (IISS), Германия была выбрана для этого не случайно, ведь в Висбадене еще с 2021 года действует 2-я многоцелевая оперативная группа США, в рамках которой развернут огневой батальон стратегического назначения, который, вероятно, и будет оснащен новым оружием. Речь о:

версии "земля-земля" ракеты SM-6;

ударной крылатой ракете Tomahawk (LACM);

ракете Precision Strike Missile (PrSM);

высокоскоростной гиперзвуковой системе HGV (или Dark Eagle).

"Ракеты Tomahawk имеют дальность более 1500 км, тогда как один из пока еще недоработанных вариантов PrSM достигает 1000 км. Оружие радиусом действия 1000 километров ставит всю Калининградскую область и большую часть Беларуси в зону действия точек запуска в Восточной Германии и сможет достичь материковой части России у границы с Латвией, если будет запущено с дальнего северо-востока Германии.

Система с наибольшим потенциалом для достижения целей в глубине России – это HGV, известная как Dark Eagle. Точная дальность действия системы засекречена, но представители США, контролирующие ее разработку, описали ее как систему средней дальности, предполагая, что она составляет более 3000 км", – говорится в материале IISS.

Так что зона досягаемости может накрывать не только Москву и Санкт-Петербург, но и отдаленные российские области в Европейской части РФ.

Карта: Международный институт стратегических исследований (IISS)

"Решение подчеркнуло изменение взглядов США и некоторых европейских союзников по НАТО о преимуществах владения наземными обычными ударными возможностями большой дальности после вторжения России в Украину в 2022 году", — подчеркивают эксперты.

В то же время, еще несколько стран-членов НАТО объявили о собственных подобных планах. Франция, Германия, Италия и Польша подписали соглашение о намерениях совместно разработать пока неопределенную высокоточную систему большой дальности. Предварительно речь идет об оружии с радиусом действия 1000-2000 км.

Чем может ответить Москва

По информации Международного института стратегических исследований, по всей вероятности, Россия разрабатывает (или уже разработала) другие наземные ракетные системы с дальностью свыше 500 км.

"9M729 – это один из типов оружия, которое Путин мог бы "раскрыть" в определенный момент как ответ на запланированное развертывание ракет США", – говорится в материале.

Есть еще несколько других систем, которые Россия может развернуть в ответ. В частности, наземную версию противокорабельной ракеты "Циркон" со скоростью пять и более Махов. Россия несколько раз использовала ее против Украины и адаптировала к запуску с наземной платформы.

Также в российском арсенале есть вариант баллистической ракеты малой дальности 9K720 "Искандер-М" с радиусом действия около 600 км.

Есть вероятность, что Россия также возобновила разработку баллистической ракеты средней дальности "Рубеж", отложенную в 2017 году.

Карта: Международный институт стратегических исследований (IISS)

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что арсенал дальнобойных ракет Украины может пополниться крылатой ракетой JASSM. Вопрос о ее передаче обсуждается в администрации Джо Байдена.