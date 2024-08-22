Поразили аэродром на рекордном расстоянии: какая территория РФ теперь в опасности из-за украинских дронов

Аэродром "Оленья" считался одним из самых безопасных в РФ

Украинские беспилотники впервые долетели до аэродрома "Оленья" в Мурманской области, что свидетельствует об увеличении потенциально уязвимой территории РФ до 830 тысяч квадратных километров.

Как отмечают росСМИ, 21 августа российская противовоздушная оборона (ПВО) впервые с начала войны сбила якобы украинские дроны возле военного аэродрома "Оленья".

То есть зона потенциально уязвимой территории России для ударов украинских БПЛА выросла до 46% или 830 тысяч квадратных километров.

"Аэродром Оленья стал самой отдаленной целью от фронта, которая попадала под удар на территории России — расстояние от аэродрома до границы с Украиной около 1800 километров", — говорится в сообщении.

То есть сейчас площадь территории России, которую могут атаковать БПЛА, составляет около 2 млн 612 тысяч квадратных километров.

Российские паблики также публиковали видео с дроном, преодолевшим рекордное расстояние, отметив, что будто это A22 "Летучая лиса". По словам местных, его сбили у аэродрома "Оленья". Базовая дальность вышеуказанного БПЛА 1100 км, однако новая модификация с дополнительными топливными баками позволяет пролетать около 2000 км.

Отметим, что из-за атаки БПЛА 21 августа в РФ временно прекратили работы аэропорты Мурманска и Апатитов на 3 часа.

Напомним, что на аэродроме "Оленья" базируются российские бомбардировщики Ту-22М3, которые используются для ударов по Украине. До 21 августа он считался одним из самых безопасных для российской военной авиации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что удалось уничтожить на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области РФ.