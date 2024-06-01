Росіяни показали безпілотник з пінопласту: чим він може бути небезпечний

Безпілотник легко ремонтується, нібито стійкий до РЕБ, а головне – надзвичайно дешевий

Російські терористи показали на міжнародному салоні "Комплексна безпека – 2024" новий безпілотник, створений з пінопласту. Розробила його компанія Integrated Robotic Technologies (IRT), БПЛА називається IRT-Scout.

Про це повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що електроніка та комплектуючі у безпілотнику не російські – зокрема електричний двигун, який надає БПЛА швидкість у 90 км/год.

Запас ходу в БПЛА – на 50 кілометрів, маса корисного навантаження – 200 грамів. Безпілотник легко ремонтується, нібито стійкий до РЕБ, а головне – надзвичайно дешевий. Якщо російські терористи спробують масштабувати його виробництво, він може стати неабиякою проблемою.

Нагадаємо, на початку квітня дрон ГУР, подолавши близько 1200 кілометрів, ударив по території особливої економічної зони "Алабуга" в Татарстані, де росіяни випускають "шахеди" під назвою "Герань-2". Внаслідок удару сталися значні руйнування виробничих потужностей.

Нажаль, це не сильно вплинуло на роботу заводу. Відомо, що зараз цей завод планує випускати на рік до 6000 ударних БПЛА Shahed. Щобільше, РФ виготовляє свої боєголовки, щоб прискорити виробництво зброї.