Россияне показали беспилотник из пенопласта: чем он может быть опасен

Беспилотник легко ремонтируется, якобы устойчив к РЭБ, а главное – очень дешевый

Российские террористы показали на международном салоне "Комплексная безопасность – 2024" новый беспилотник, созданный из пенопласта. Разработала его компания Integrated Robotic Technologies (IRT), БПЛА называется IRT-Scout.

Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что электроника и комплектующие в беспилотнике не российские – в частности, электрический двигатель, который дает БПЛА скорость в 90 км/ч.

Запас хода в БПЛА – на 50 километров, масса полезной нагрузки – 200 грамм. Беспилотник легко ремонтируется, якобы устойчив к РЭБ, а главное – очень дешевый. Если российские террористы попытаются масштабировать его производство, то он может стать большой проблемой.

Напомним, в начале апреля дрон ГУР, преодолев около 1200 километров, ударил по территории особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане, где россияне выпускают "шахеды" под названием "Герань-2". В результате удара произошли значительные разрушения производственных мощностей.

К сожалению, это не сильно повлияло на работу завода. Известно, что сейчас этот завод планирует выпускать в год до 6000 ударных БПЛА Shahed. Более того, РФ производит свои боеголовки, чтобы ускорить производство оружия.