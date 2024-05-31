"Где наша ПВО?: российский Татарстан атаковали беспилотники, над регионом закрывали небо (видео)

В регионе производят "шахеды"

Российский Татарстан утром в пятницу, 31 мая, атаковали беспилотники. Власти закрыли небо над городами Казань и Нижнекамск, аэропорты этих городов какое-то время не отправляли и не принимали воздушные суда.

Сотрудников некоторых предприятий эвакуировали, сообщил Telegram-канал ASTRA. Один из БПЛА был замечен в деревне Воронино недалеко от Казани, его снимали местные жители, которые вопрошали "где наша ПВО".

Также один из беспилотников упал в Атнинском районе Татарстана на поле. На месте падения осталась воронка, сообщили местные жители.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Стоит отметить, что именно в Татарстане россияне производят "шахеды". Особая экономическая зона "Алабуга" расположена в 200 км к востоку от Казани, недалеко от городов Елабуга и Нижнекамск.

По данным одного из российских Telegram-каналов, один из беспилотников якобы был сбит в Атнинском районе Татарстана. По словам местных жителей, он двигался в сторону завода "Оргсинтез".

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 31 мая беспилотники атаковали Темрюкский район Краснодарского края России, взрывы были слышны и в оккупированной Керчи. В результате ударов вспыхнул пожар на нефтебазе, расположенной на территории порта "Кавказ".