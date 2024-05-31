Оккупанты ударили по Харькову ракетами: разрушены три этажа пятиэтажки, есть жертвы, фото и видео (обновлено)

Среди пострадавших есть дети

В ночь на 31 мая россияне ударили по Харькову ракетами С-300 с территории Белгородской области РФ. Одна из ракет попала в жилую пятиэтажку, возник пожар, по состоянию на утро известно о пятерых погибших, еще 25 человек, среди которых двое детей, пострадали.

UPD Синегубов сообщил, что из-под завалов деблокировали тело еще одного мужчины. Число погибших возросло до пяти человек. Спасательно-поисковая операция продолжается.

Как сообщает полиция области, около полуночи в Харькове прогремело как минимум пять взрывов. Под удар попал Новобаварский район, где ракета ударила в пятиэтажку. Известно, что двое погибших — мужчина и женщина, а пострадавшим мальчику и девочке по 12 лет, уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он сообщил, что утром в пострадавшем доме обнаружили тело еще одного погибшего, количество жертв возросло до четырех.

Мэр города Игорь Терехов проинформировал, что среди пострадавших – медицинский работник и полицейский, прибывшие на место взрыва. По состоянию на утро под завалами еще могут оставаться до пяти человек.

Еще одна ракета попала в землю на территории предприятия. Погиб охранник 1959 года рождения. Также повреждены производственные помещения гражданского производства. Остальные ракеты ударили рядом с пятиэтажкой, всего повреждены более 20 многоэтажных жилых домов.

Как сообщает ГСЧС, по разным адресам от взрывов пострадали жилые дома, дворовые постройки, автомобили, частные предприятия и торговые точки. Также горела хвойная подстилки соснового леса. Всего возникло 5 очагов возгорания на общей площади около 1200 кв.м.

Конструкции с 3-го по 5-й этажи одного из его подъездов атакованной пятиэтажки полностью разрушены. Огонь охватил площадь в 80 кв.м. Из полуразрушенного дома ГСЧСники спасли 6 человек, из них один ребенок.

Как сообщал "Телеграф", по данным Politico, администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине бить по российской территории своим оружием, но только в пределах границ Харьковской области. Это должно помочь защитить Харьков от российского наступления.