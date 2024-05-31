Окупанти вдарили по Харкову ракетами: зруйновано три поверхи п’ятиповерхівки, є жертви, фото та відео (оновлено)

Серед постраждалих є діти

У ніч проти 31 травня росіяни вдарили по Харкову ракетами С-300 з території Білгородської області РФ. Одна з ракет поцілила у житлову п’ятиповерхівку, виникла пожежа, станом на ранок відомо про чотирьох загиблих, ще 25 людей, серед яких двоє дітей, постраждали.

UPD Синєгубов повідомив, що з-під завалів деблокували тіло ще одного чоловіка. Кількість загиблих зросла до п'яти людей. Рятувально-пошукова операція триває.

Як повідомляє поліція області, близько півночі в Харкові пролунало щонайменше п’ять вибухів. Під удар потрапив Новобаварський район, де ракета вдарила у п’ятиповерхівку. Відомо, що двоє загиблих – чоловік і жінка, а постраждалим хлопчику та дівчинці по 12 років, уточнив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов. Він повідомив, що вранці у постраждалому будинку виявили тіло ще одного загиблого, кількість жертв зросла до чотирьох.

Мер міста Ігор Терехов поінформував, що серед постраждалих – медичний працівник та поліцейський, які прибули на місце вибуху. На ранок під завалами ще можуть залишатися до п’яти осіб.

Ще одна ракета влучила у землю на території підприємства. Загинув охоронець 1959 року народження. Також пошкоджено виробничі приміщення цивільного виробництва. Інші ракети вдарили поруч із п’ятиповерхівкою, всього пошкоджено понад 20 багатоповерхових житлових будинків.

Як повідомляє ДСНС, на різні адреси від вибухів постраждали житлові будинки, дворові будівлі, автомобілі, приватні підприємства та торгові точки. Також горіла хвойна підстилка соснового лісу. Усього виникло 5 осередків займання на загальній площі близько 1200 кв.м.

Конструкції з 3 по 5 поверхи одного з його під’їздів атакованої п’ятиповерхівки повністю зруйновані. Вогонь охопив площу 80 кв.м. З напівзруйнованого будинку ДСНС врятували 6 людей, з них одна дитина.

Як повідомляв "Телеграф", за даними Politico, адміністрація президента США Джо Байдена дозволила Україні бити по російській території своєю зброєю, але тільки в межах кордонів Харківської області. Це має допомогти захистити Харків від російського наступу.