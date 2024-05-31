"Де наша ППО?: російський Татарстан атакували безпілотники, над регіоном закривали небо (відео)

У регіоні виробляють "шахеди"

Російський Татарстан у п’ятницю, 31 травня, атакували безпілотники. Влада закривала небо над містами Казань і Нижньокамськ, аеропорти цих міст якийсь час не відправляли та не приймали повітряних суден.

Співробітників деяких підприємств евакуювали, повідомив Telegram-канал ASTRA. Один із БПЛА був помічений у селі Вороніне неподалік Казані, його знімали місцеві жителі, які запитували "де наша ППО".

Також один із безпілотників упав в Атнінському районі Татарстану на полі. На місці падіння залишилася вирва, повідомили місцеві жителі.

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Варто зазначити, що саме в Татарстані росіяни виробляють "шахеди". Особлива економічна зона "Алабуга" розташована за 200 км на схід від Казані, неподалік міст Єлабуга і Нижньокамськ.

За даними одного з російських Telegram-каналів, один із безпілотників нібито був збитий в Атнинському районі Татарстану. За словами місцевих жителів, він рухався у бік заводу "Оргсинтез".

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 31 травня безпілотники атакували Темрюкський район Краснодарського краю Росії, вибухи були чутно й в окупованій Керчі. Внаслідок ударів спалахнула пожежа на нафтобазі, розташованій на території порту "Кавказ".