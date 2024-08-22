Творение "очумелых ручек": Игнат рассказал о новых российских дронах, в чем с ними сложность

Новые вражеские БПЛА сделаны из фанеры, пенопласта и нескольких простых схем

В ночь на 31 июля, во время массированной атаки на Украину, россияне вероятно использовали новый БПЛА "Гербера", который призван истощать украинскую ПВО. Дрон максимально простой и дешевый.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал экс-спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Развернутую версию читайте в материале: Россия готовит массированную ракетную атаку? Игнат рассказал, что с украинским ПВО

"Это дешевые российские дроны, которые враг запускает, в первую очередь, для истощения украинского ПВО. Отличить их от вражеских дронов-камикадзе почти не возможно, а потому силам ПВО приходится сбивать все цели, не размышляя над тем фальшивка это или реальный дрон-камикадзе", — сказал Игнат.

Действительно, как удалось выяснить "Телеграфу", новые вражеские БПЛА сделаны из фанеры, пенопласта и нескольких простых схем. Настоящее произведение "очумелых ручек" российских окупантов.

"Гербера" это более дешевый вариант российской "Герани", которая в свою очередь является дешевой копией иранского "Шахеда". Стоимость одной "Герберы" оценивается приблизительно в 10 тыс. долларов.

По информации Defense Express, "Герберы" производятся из пенопласта и фанеры, чтобы удешевить их стоимость. Внутри кроме другого оборудования нашли антенны 3G и 4G, а также модем с сим-картой украинского оператора. Известно, что в настоящее время существует три варианта Герберы: дрон-камикадзе, дрон-разведчик и фальш-цель для украинской ПВО.

Дрон "Гербера"

Примечательно, что ударная версия дрона для наведения на цель использует телевизионный канал с достаточно посредственной камерой. По сути, он работает так же как и FPV-дрон. То есть точность зависит от мастерства оператора. Под вопросом остается дальность полета "Герберы". Но вполне вероятно, что она может измеряться в пределах от 300 км без боевой части.

Главная опасность "Герберы" состоит в том, что силы ПВО вынуждены отвлекаться на эти дешевые дроны, тогда как одновременно с ними могут лететь и "Герани" и "Шахеды". Отличить же их крайне тяжело и, как отметил Юрий Игнат, силам противовоздушной обороны приходится сбивать все дроны, не размышляя над тем фальшивка это или реальный дрон-камикадзе.

К слову, ранее Телеграф сообщал о том, что российские террористы показали на международном салоне "Комплексная безопасность — 2024" новый беспилотник, созданный из пенопласта. Разработала его компания Integrated Robotic Technologies (IRT), БПЛА называется IRT-Scout.