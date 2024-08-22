Раздаются новые взрывы: пожар на нефтебазе в российском Пролетарске разгорелся с новой силой (видео)

Уже сгорело более 15 цистерн

Пятые сутки пылает нефтебаза в Пролетарске Ростовской области. Напомним, украинские беспилотники атаковали базу в ночь на 18 августа. Тогда пропагандисты заявили, что сбили все, что можно сбить, однако последствия говорят сами за себя.

Российские каналы в Telegram продолжают публиковать видео последствий украинской атаки. Отмечают, что на нефтебазе взорвался очередной резервуар.

"Как стало известно Don Mash, вчера около девяти вечера вспыхнула емкость с топливом. Приблизительно два часа назад взорвалась еще одна. Предварительно, всего на базе 74 цистерны, к этому времени сгорело более 15", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время огонь может добраться до керосиновых бочек. Их разгерметизация гораздо опаснее — взрывы будут в разы более мощными.

Согласно сообщению паблика, утром, 22 августа, сотрудникам МЧС РФ приказали временно отойти от нефтехранилища на безопасное расстояние.

Также, согласно последним данным, еще пять сотрудников МЧС РФ пострадали на пожаре в Пролетарске. По информации паблика, спасатели надышались дымом.

"Медики на месте уже их осматривают. Всего за время пожара пострадали 47 пожарных", — говорится в сообщении.

Согласно данным известного осинтера MT_Anderson, по состоянию на 21 августа в Пролетарске полностью уничтожены 14 резервуаров, четыре — разрушены частично, судьба 44 неизвестна из-за сильного задымления, а 16 пока не повреждены.

Не можем не опубликовать фото священников под Пролетарским, которое оживил ИИ. Попы из РПЦ прибыли в Пролетарск, чтобы провести молебен, который якобы должен помочь потушить пожар. Ирония в том, что после проведенного молебна он разгорелся лишь сильнее.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как сейчас выглядит Суджа в Курской области. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в российском городе Суджа, ныне контролируемом украинскими военными.