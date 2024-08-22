Лунають нові вибухи: пожежа на нафтобазі у російському Пролетарську розгорілася з новою силою (відео)

Вже згоріло більш як 15 цистерн

П’яту добу палає нафтобаза в Пролетарську Ростовської області. Нагадаємо, українські безпілотники атакували базу в ніч проти 18 серпня. Тоді пропагандисти заявили, що збили все, що можна збити, проте наслідки говорять самі за себе.

Російські канали у Telegram продовжують публікувати відео наслідків української атаки. Зазначають, що на нафтобазі вибухнув черговий резервуар.

"Як стало відомо Don Mash, вчора близько дев'ятої вечора спалахнула ємність з паливом. Приблизно дві години тому вибухнула ще одна. Попередньо, всього на базі 74 цистерни, на цю годину згоріло більш як 15", — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що нині вогонь може дістатися гасових бочок. Їхня розгерметизація набагато небезпечніша — вибухи будуть в рази потужнішими.

Згідно з повідомленням пабліка, вранці, 22 серпня, співробітникам МНС РФ наказали тимчасово відійти від нафтосховища на безпечну відстань.

Також, згідно з останніми даними, ще п'ять співробітників МНС РФ постраждали на пожежі в Пролетарську. За інформацією пабліку, рятувальники надихалися димом.

"Медики на місці вже їх оглядають. Загалом за час пожежі постраждали 47 пожежників", — йдеться в повідомленні.

Згідно з даними відомого осінтера MT_Anderson, станом на 21 серпня у Пролетарську повністю знищено 14 резервуарів, чотири — зруйновані частково, доля 44 невідома через сильне задимлення, а 16 наразі неушкоджено.

Не можемо не опублікувати фото священників під Пролетарським, яке оживив ШІ. Попи з РПЦ прибули до Пролетарська, щоб провести молебен, який нібито мав би допомогти загасити пожежу. Іронія в тому, що після проведеного молебня, вона розгорілася лише сильніше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як зараз виглядає Суджа в Курській області. Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував у російському місті Суджа, яке нині контролюють українські військові.