Война — день 914: ВСУ продвигаются в Курской области, а в России пылают склады и нефтебазы

Оперативно о главном за сутки

Российское вторжение в Украину продолжается, а ситуация на фронте не становится спокойней. Лишь за предыдущие сутки там зафиксировали 119 боевых столкновений, из которых 45 происходили на Покровском направлении. Именно оно остается наиболее сложным уже в течение многих недель. Украинские войска тем временем продолжают продвигаться в Курской области, пытаясь оттянуть российские силы с оккупированных украинских территориях. Тем временем в российских тылах продолжают слушать взрывы на складах с боекомплектом, нефтебазах и других объектах, важных для российской оборонки.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 25 августа. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В западных СМИ пишут, что Украина якобы хочет использовать ракеты Storm Shadow против объектов в центральных районах РФ. Тем самым она может попытаться принудить российское руководства пойти на переговоры

С ситуацией в Украине за 22 августа вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 911: россияне теряют самолеты и все больше давят возле Покровска

О новостях и событиях 23 августа мы рассказывали здесь: Война — день 912: Украина наступает на Харьковщине и готовится к возможной масштабной атаке РФ

О том, что происходило 24 августа, читайте в трансляции: Война — день 913: Украина празднует третий "военный" День Независимости, а россияне приближаются к Покровску