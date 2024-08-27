Понад 500 окупантів та 100 населених пунктів: Сирьский розказав про успіх ЗСУ на Курщині

Одним із завдань операції на Курському напрямку було відволікання військ РФ з Покровського та Курахівського напрямів

Збройні Сили України (ЗСУ) вже взяли під контроль 1294 кв км і 100 населених пунктів у Курській області РФ. У полон взято 594 окупанта.

Наступальна операція триває. Таку заяву зробив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час форуму форуму "Україна 2024. Незалежність".

За його словами, РФ вже перекинула на Курський напрямок близько 30 тисяч військових з числа резервів і з інших напрямків.

Проте у російського диктатора Путіна ще не наважилися зняти свої війська з Покровського напрямку, а навпаки зосереджують там свої зусилля. "Ворог намагається вибити ділянку дороги "Константинівка-Покровськ", чим він намагається порушити логістичне сполучення Сил оборони", — зазначив він.

Цей напрямок, за словами головкома, залишається найгарячішим, де сконцентровані найбільш боєздатні частини російської армії. Але просування коштує росіянам дуже дорого. "Щодня на цьому напрямку в середньому наші воїни знешкоджують 300 загарбників, активно ведуться роботи щодо щоденного обладнання наших позицій та рубежів оборони", — зазначив Сирський.

Раніше "Телеграф" розповів, що думає про Курську операцію американський генерал у відставці, колишній командувач армії США у Європі Бен Ходжес.