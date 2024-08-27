Війна — день 916: росіяни тиснуть на півдні та сході, а Україна відходить від масштабного обстрілу

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення в Україну продовжується, а бої на фронті не припиняються. Лише минулої доби сталося 148 бойових зіткнень, з яких більше третини на Покровському напрямку. При цьому окупанти активувалися і на інших напрямках на кшталт Времівського, де було зафіксовано 20 бойових зіткнень. Україна тим часом відходить від чергового масового обстрілу, під час якого росіяни запустили ракет і дронів більш ніж на 1,2 мільярда доларів. Після нього українцям знову доводиться мати справу із масштабними відключеннями світла.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 27 серпня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Російські окупанти вдарили по готелю у Кривому Розі. Попередньо, там перебувало багато цивільних осіб, є жертви та постраждалі.

00:00 У більшості українських областей оголошено тривогу через активність російських БПЛА та ОТРК на півдні та сході. У Кривому Розі пролунав вибух.

Про те, що відбувалося 24 серпня, читайте у трансляції: Війна — день 913: Україна святкує третій "військовий" День Незалежності, а росіяни наближаються до Покровська

З ситуацією в Україні за 25 серпня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 914: ЗСУ просуваються в Курській області, а в Росії палають склади та нафтобази

Про новини та події 26 серпня ми розповідали тут: Війна — день 915: росіяни тиснуть під Покровськом, поки ЗСУ просуваються в Курській області