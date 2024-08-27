Свыше 500 окупантов и 100 населенных пунктов: Сырский рассказал об успехе ВСУ на Курщине

Одной из задач операции на Курском направлении было отвлечение войск РФ с Покровского и Кураховского направлений

Вооруженные Силы Украины (ВСУ) уже взяли под контроль 1294 кв. км и 100 населенных пунктов в Курской области РФ. В плен взято 594 оккупанта.

Наступательная операция продолжается. Такое заявление сделал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский во время форума "Украина 2024. Независимость".

По его словам, РФ уже перекинула на Курское направление около 30 тысяч военных из числа резервов и других направлений.

Однако у российского диктатора Путина еще не решились снять свои войска с Покровского направления, а наоборот сосредотачивают свои усилия. "Враг пытается выбить участок дороги "Константиновка-Покровск", чем он пытается нарушить логистическое сообщение Сил обороны", — отметил он.

Это направление, по словам главкома, остается самым горячим, где сконцентрированы наиболее боеспособные части российской армии. Но продвижение обходится россиянам очень дорого. "Каждый день на этом направлении в среднем наши воины обезвреживают 300 захватчиков, активно ведутся работы по ежедневному оборудованию наших позиций и рубежей обороны", — отметил Сырский.

Ранее "Телеграф" рассказал, что думает о Курской операции американский генерал в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.