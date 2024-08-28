У Кривому Розі під час тривоги пролунав вибух: що відомо

Близько 10:45 у Кривому Розі пролунав вибух. Це сталося під час повітряної тривоги.

"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", — повідомив голова адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Після вибуху над містом піднявся дим. Фото публікують місцеві пабліки.

Незадовго до вибуху у Повітряних Силах України закликали жителів Кривого Рогу перебувати в укриттях. Перед цим у Дніпропетровській, та низці інших областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

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