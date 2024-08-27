Ракетний удар по готелю у Кривому Розі: є загиблі, під завалами шукають людей (фото та відео)

В ніч на 27 серпня росіяни завдали ракетного удару по готелю в Кривому Розі. Загинуло двоє людей — жінка та чоловік. Ще п'ятеро людей постраждали.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він додав, що ще п'ятеро людей постраждали. У важкому стані у лікарні перебуває 43-річна жінка. Госпіталізований також 37-річний чоловік, його стан — середньої тяжкості. Ще три потерпілі лікуватимуться вдома.

"Наразі невідома доля ще двох людей. Ймовірно, вони можуть перебувати під завалами. Пошкоджені також 6 магазинів, 4 багатоповерхівки, 8 авто", — зазначив він.

Як уточнили рятувальники, ворожа ракета частково зруйнувала чотириповерхову будівлю готелю. Тривають пошукові роботи, під завалами шукають двох людей.

"Разом із рятувальниками на місці працюють верхолази ДСНС та кінологи. Психологи ДСНС надали допомогу 11 дорослим і 2 дітям", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф", вночі та зранку 27 серпня росіяни атакували Київ ракетами та "шахедами". Працювала ППО, зафіксовано падіння уламків у двох районах столиці, спалахнули пожежі. Інформація про постраждалих не надходила.