Обстріл Києва: через падіння уламків спалахнули пожежі у двох районах столиці

Інформація про постраждалих не надходила

Вночі та зранку 27 серпня росіяни атакували Київ ракетами та "шахедами". Працювала ППО, зафіксовано падіння уламків у двох районах столиці.

Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, уламки впали на лісопаркову зону в Дніпровському районі міста. В результаті зайнялася лісова підстилка на площі до 50 квадратних метрів. Інформація про постраждалих відсутня.

"Також зафіксовано падіння уламків в лісопарковій зоні Деснянського району. І тут теж виникла пожежа. Інформація про постраждалих відсутня", — додав він трохи згодом.

Зазначимо, другу ніч поспіль росіяни влаштовують комбіновану масштабну атаку на Україну, використовуючи ракети та "шахеди". Ракетами ворог бив по місту Старокостянтинів Хмельницької області. ППО працювала в декількох областях.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 27 серпня росіяни атакували "шахедами" Запоріжжя та область — двоє людей загинуло, четверо — поранені. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено приватні будинки. Також через обстріли зайнялася суха трава на відкритій території.