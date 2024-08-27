Обстрел Киева: из-за падения обломков вспыхнули пожары в двух районах столицы

Информация о пострадавших не поступала

Ночью и утром 27 августа россияне атаковали Киев ракетами и "шахедами". Работала ПВО, зафиксировано падение обломков в двух районах столицы.

Как сообщил начальник КГВА Сергей Попко, обломки упали на лесопарковую зону в Днепровском районе города. В результате загорелась лесная подстилка на площади до 50 квадратных метров. Информация о пострадавших отсутствует.

"Также зафиксировано падение обломков в лесопарковой зоне Деснянского района. И здесь тоже возник пожар. Информация о пострадавших отсутствует", — добавил он немного позже.

Отметим, что вторую ночь подряд россияне устраивают комбинированную масштабную атаку на Украину, используя ракеты и "шахеды". Ракетами враг бил по городу Староконстантинов Хмельницкой области. ПВО работала в нескольких областях.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 27 августа россияне атаковали "шахедами" Запорожье и область — два человека погибли, четверо — ранены. Взрывной волной и обломками повреждены частные дома. Также из-за обстрелов загорелась сухая трава на открытой территории.