"Мы понимаем": в США прокомментировали требование Зеленского снять все ограничения на удары по РФ

Однако, несмотря на понимание, дело пока не двигается дальше диалога между Киевом и Вашингтоном.

В США понимают, почему президент Украины Владимир Зеленский выступил 26 августа с призывом срочно снять все ограничения по ударам по России. Заявление Зеленского в Белом доме назвали "отнюдь не новым" и добавили, что изменений в американской политике пока нет.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, написал журналист Алекс Рауфоглу в своем X (Twitter). По словам Кирби, Зеленский, прежде чем выносить вопросы в публичную плоскость, потребовал администрацию США частно.

"Президент сообщил нам о своей обеспокоенности в частном порядке, и он, безусловно, сообщил о своей обеспокоенности всем публично. И мы понимаем, почему он это делает: его страна подверглась нападению", – заявил Кирби.

Он заверил, что США и Украина продолжат переговоры по вопросу снятия ограничений. Однако в то же время Кирби заявил, что американская политика по использованию вооружения США для ударов по России изменений не претерпела.

Отметим, российский диктатор Владимир Путин стремится погрузить Украину во тьму и будет наносить удары по энергосистеме до тех пор, пока в стране не наступит сплошной блекаут. Союзникам Украины необходимо увеличить помощь и позволить наконец Украине бить вглубь РФ.

Российский массовый обстрел, произошедший днем 26 августа, не остался без внимания на Западе. В США допустили, что атаки повторятся, а в ЕС призвали снять ограничения на удары по объектам в российских тылах.