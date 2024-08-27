"Ми розуміємо": в США прокоментували вимогу Зеленського зняти усі обмеження на удари по РФ

Проте попри розуміння справа поки що не рухається далі діалогу між Києвом та Вашингтоном

В США розуміють, чому президент України Володимир Зеленський виступив 26 серпня із закликом терміново зняти усі обмеження на удари по Росії. Заяву Зеленського у Білому домі назвали "аж ніяк не новою" та додали, що змін у американській політиці наразі немає.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, написав журналіст Алекс Рауфоглу у своєму X (Twitter). За словами Кірбі, Зеленський, перш ніж виносити питання у публічну площину, висловив вимогу адміністрації США приватно.

"Президент повідомив нам про своє занепокоєння в приватному порядку, і він, безумовно, повідомив про своє занепокоєння всім публічно. І ми розуміємо, чому він це робить: його країна зазнала нападу", – заявив Кірбі.

Він запевнив, що США та Україна продовжать переговори з питання щодо зняття обмежень. Проте водночас Кірбі заявив, що американська політика щодо використання озброєння США для ударів по Росії змін не зазнала.

Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін прагне занурити Україну у пітьму і буде завдавати ударів по енергосистемі доти, доки в країні не настане суцільний блекаут. Союзникам Україні необхідно збільшити допомогу та дозволити нарешті Україні бити вглиб РФ.

Російський масовий обстріл, який стався вдень 26 серпня, не залишився поза увагою на Заході. У США припустили, що атаки повторяться, а в ЄС закликали зняти обмеження на удари по об’єктах у російських тилах.