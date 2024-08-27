DeepState: окупанти захопили Птиче на Донбасі та мають суттєве просування

Ситуація на фронті повинна привернути увагу як українського суспільства, так і відповідних органів

Російські окупанти за 26 серпня мали нові просування на фронті у Донецькій області. Зокрема, ворог зумів окупувати н/п Птиче, а також має просування в районі низки інших населених пунктів, переважно на Покровському напрямку.

Про це повідомив проєкт DeepState у звіті за 26 серпня. Проєкт опублікував зведення та оновив мапу ведення бойових дій в Україні.

"Ворог окупував Птиче, а також просунувся біля Піщаного, Калинового, в Карлівці, Мемрику, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новогродівці та околицях", – сказано у повідомленні.

Карта боїв на Донбасі 27.08.2024

Аналітики проєкту зазначили, що ситуація на фронті повинна привернути увагу як українського суспільства, так і відповідних органів. Повторюється ситуація з н/п Очеретино, коли втрата цього ключового вузла оборони спричинила трагічні наслідки для українських підрозділів.

"Те, що відбулося з Новогродівкою і те, що відбудеться з Селидовим повинно стати об'єктом уваги не тільки суспільства, а й відповідних органів. Досвід і відсутність покарання за Очеретине породило нову трагедію, свідками якої стає кожен з нас", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Третій Штурмовій розповіли за яких умов ЗСУ можуть відійти від Покровська. Про можливий сценарій розповів заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Також "Телеграф" повідомляв про те, що нині місто Покровськ знаходиться у великій небезпеці. Людей закликають евакуюватися, доки є можливість зробити це спокійно та безпечно.