Окупанти вдарили по Запоріжжю: є загиблий та постраждалі, всі деталі

Пошкодження отримали приватні житлові будинки

В ніч на вівторок, 27 серпня, росіяни атакували Україну шахедами та ракетами. Під ударом було також місто Запоріжжя та область — одна людина загинула, двоє — поранені.

"Росіяни нанесли попередньо сім ударів безпілотними літальними апаратами по території Запоріжжя та Запорізького району. Загинув чоловік, поранення отримали чоловік та жінка", — повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він додав, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні будинки. Також через обстріли зайнялася суха трава на відкритій території.

Росіяни другу ніч поспіль масовано обстрілює Україну. Ввечері 26 серпня вони атакували балістичними ракетами Кривий Ріг. Мішенню для них вчергове став цивільний об'єкт – попередньо, за даними місцевих каналів, ракети влучили в готель, де перебувало багато цивільних, є загиблі та поранені.

Також "Телеграф" у режимі онлайн інформує про ракетну атаку 27 серпня. З літаків Ту-95, які вони підняли у небо вночі, було запущено невизначену кількість крилатих ракет.