Ракетный удар по отелю в Кривом Роге: есть погибшие, под завалами ищут людей (фото и видео)

Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии

В ночь на 27 августа россияне нанесли ракетный удар по отелю в Кривом Роге. Погибли двое людей — женщина и мужчина. Еще пять человек пострадали.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он добавил, что еще пять человек пострадали. В тяжелом состоянии в больнице находится 43-летняя женщина. Госпитализирован также 37-летний мужчина, его состояние средней тяжести. Еще три потерпевших будут лечиться дома.

"Пока неизвестна судьба еще двух человек. Вероятно, они могут находиться под завалами. Повреждены также 6 магазинов, 4 многоэтажки, 8 авто", — отметил он.

Как уточнили спасатели, вражеская ракета частично разрушила четырехэтажное здание отеля. Продолжаются поисковые работы, под завалами ищут двух человек.

"Вместе со спасателями на месте работают верхолазы ГСЧС и кинологи. Психологи ГСЧС оказали помощь 11 взрослым и 2 детям", — сказано в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", ночью и утром 27 августа россияне атаковали Киев ракетами и "шахедами". Работала ПВО, зафиксировано падение обломков в двух районах столицы, вспыхнули пожары. Информация о пострадавших не поступала.