В ISW назвали сотні військових об’єктів РФ, які могла б уразити Україна західною зброєю (карта)

Більшість об'єктів використовується для бомбардування українських міст

Не дивлячись на те, що Росія переміщує бойові літаки з аеродромів, які знаходяться в межах радіуса дії ATACMS, це не зменшує важливість українського запиту до США на застосування далекобійної американської зброї по території РФ, адже в радіус дії ATACMS входять 245 російських військових і воєнізованих об’єктів, з яких лише 16 (6,5%) є авіабазами.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW). Там показали список таких об’єктів із зазначенням координат, а також інтерактивну карту, аби проілюструвати, якою мірою обмеження США на використання Україною ATACMS обмежують здатність України завдавати ударів по важливій військовій інфраструктурі в Росії.

Інститут звертає увагу на публікацію Politico, в якій анонімні високопосадовці США припустили, що передислокація російських бойових літаків з аеродромів, які знаходяться в межах радіуса дії ATACMS, якимось чином зменшують обґрунтованість або важливість українського запиту. Повідомляється, що російські війська нібито перемістили 90% літаків, які завдають ударів плануючими бомбами, далі від аеродромів у радіусі дії ракет Storm Shadow і ATACMS.

За даними ISW, 16 російських авіабаз розташовані в зоні дії українських ATACMS, і Інститут бачив підтвердження передислокації російських літаків.

Серед них, авіабаза Єйськ, та Приморськ-Ахмарськ, які розташовані неподалік України. До речі, саме звідти росіяни часто запускають зброю по українських містах, як це було під час масованої атаки 26 серпня. Також до списку включили ряд інших авіабаз, серед них: авіабаза Ростов-на-Дону і Авіабаза Таганрог-Южний.

Окрім цього, в радіусі дії ATACMS потрапила 16-та окрема бригада РЕБ, 53-я зенітно-ракетна бригада, 448-а ракетна бригада.

У списку та на карті присутня також 7024 база зберігання та ремонту військової техніки РФ. Вона знаходиться неподалік Донецьку.

На карті також показано 31-й гвардійський винищувальний авіаційний полк. Там росіяни зберігають винищувачі МіГ-29, МіГ-29УБ, а також Су-30СМ.

Неподалік від Бєлгорода також базується ФГКУ Комбінат "Новий Шлях". Він розташований у Старооскольському районі.

Проте аналітики ISW наголошують, що ця передислокація не зменшує важливості дозволу Україні використовувати ATACMS проти сотень інших російських військових об’єктів.

Максимальний радіус дії українських HIMARS, які США дозволяють Україні обмежено використовувати в Росії, охоплює 20 таких об’єктів. Щонайменше 225 відомих об’єктів знаходяться в радіусі дії ATACMS, але не в радіусі дії HIMARS. Принаймні 209 із 245 (понад 85%) відомих російських військових об’єктів у зоні дії ATACMS не є авіабазами.

Раніше "Телеграф" писав, що у Росії дрони атакували нафтобазу, яка працює на війну. Там потужно палало кілька цистерн.